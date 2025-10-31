İstanbul'dan Eskişehir'e 11 gram metamfetamin getirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul’dan, Eskişehir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı.

Tepebaşı ilçesine geldiği tespit edilen araçta 30 Perşembe günü yapılan aramada, 11 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak Satın Almak veya Kabul Etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.