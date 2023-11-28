İstanbul’dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci arıza

İstanbul’dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez makine arızası yaşandı.



Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı Kevalay Queen isimli yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek.



DÜN KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANMIŞTI



Libya’nın Misurata Limanı'na gitmek üzere İstanbul’dan hareket eden 147 metre uzunluğundaki gemi, dün Kadıköy önlerindeki makine arızasına müdahale edilmesinin ardından seyrini sürdürdü.

Kevalay Queen’in, Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu Tersanesi önlerinde yeniden makineleri arızalandı.



Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-14 ve Kurtarma-4 römorkörleri bölgeye sevk edildi.



Yolcu gemisi, römorkörler tarafından çekilerek güvenli bölgeye demirletilecek.