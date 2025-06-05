İstanbul'dan kaçış: Bayram tatili başladı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor.



Bayramı kent dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu oluştu.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.



Yolcular, havalimanı binası girişindeki X-Ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.



Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk meydana geldi.



İç Hat Giden Yolcu Terminali'ndeki yolcular uçağa gitmek için kuyruk oluşturdu.

BÜTÜN BANKOLAR AÇILDI



Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açarak yoğunluğu önlemeye çalıştı.



İstanbul Havalimanı'nda bugün havalimanından geliş-gidiş 1642 seferin yapılması, bu uçuşlarla 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOĞUNLUK ÖNLEMİ



Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluğa neden oldu.



Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.



Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı. Yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere 34'e çıkarıldı.



Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı.



Havalimanında ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken, ücretsiz içme suyu için sebiller terminale yerleştirildi.



Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU VE OSMANGAZİ'DE HAREKETLİLİK



İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler nedeniyle Osmangazi Köprüsü ve otoyolda yoğunluk arttı. Tatilciler, zaman zaman Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

BODRUM'A AKIN ETTİLER



Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.



İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.