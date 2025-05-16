İstanbul'dan Kamboçya'ya uzanan 500 milyon dolarlık vurgun

İstanbul merkezli 28 ilde sosyal medya üzerinden yayılan sahte yatırım reklamlarına ilişkin organize suç yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, bazı şüphelilerin yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

PSİKOLOJİK YÖNTEMLER KULLANDILAR

Çağrı merkezlerini andıran yapılar üzerinden açık hatlar ve VoIP sistemleriyle iletişim kuran şüphelilerin, mağdurları dijital ve psikolojik yöntemlerle yönlendirdiği, düşük meblağlarla başlayan yatırımlar karşılığı kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle mağdurların ikna edildiği, 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

500 MİLYON DOLARI KAMBOÇYA'YA GÖNDERDİLER

Polis ekiplerinin finansal analiz çalışmaları sonucunda organize suç örgütü üyelerinin sadece bireysel banka hesaplarını kullanmadıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, kurdukları 41 farklı paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı, Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

72 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 28 ilde yapılan operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde 21 bin 100 dolar ve 138 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ile 86 fişek, değişik tür ve gramajlarda toplam 38 altın ziynet eşyası ele geçirildi.