İstanbul'dan otobüse binen virüslü çift Kırıkkale'de yakalandı

Akrabalarının HES koduyla aldıkları biletle şehirlerarası otobüse binen çift Kırıkkale'de yakalandı. Para cezası uygulanan çift karantinaya alındı.



Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrol noktasında İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü durduruldu.



Kontrolde 2 yolcunun Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Riskli grupta yer alan çiftin biletlerini de akrabalarının HES kodunu girerek aldıkları tepsit edildi.



4 bin 750'şer lira para cezası kesilen çift karantinaya alındı.