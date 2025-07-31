İstanbul'dan Yalova'ya 1 milyonluk hırsızlık

İstanbul'dan Yalova'ya gelen iki şüpheli, çevrede keşif yaptıktan sonra bir kuruma ait lojmanlarda kapısını zorladıkları dört daireden birine girdi.

Şüpheliler, evdeki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin, 110 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyip kimlik bilgilerini tespit ettiği H.Ş. ve H.M.'nin, hırsızlık yaptıkları lojmana girerken, rahat tavırlar sergilediği görüldü.

YAKALANDILAR

Çok sayıda, evden hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheliler, kaçtıkları İstanbul'un Kartal ilçesindeki evlerinde yakalanıp gözaltına alındı.

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.