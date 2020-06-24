İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine corona virüs bulaştırdı

İstanbul'da çalıştığı işyerinde corona virüs testi yaptırdıktan sonra memleketine giden bir kişi, kendisinde corona virüs olduğunu öğrendi, annesinin de testi pozitif çıktı. Anne ve oğlu ile temasta bulunduğu belirlenen 6 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

DHA 24.06.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 13:17

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine corona virüs bulaştırdı

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İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı işyerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne gitti.

HEM KENDİSİ HEM ANNESİ POZİTİF ÇIKTI

Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., işyerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi. İstanbul'a dönen G.Y., evinde kendisini izole etti. Test sonucu pozitif çıkan anne A.Y. de evinde izole edildi.

6 KİŞİ KARANTİNADA

İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı. G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı. Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği belirtildi.

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