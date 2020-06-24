İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine corona virüs bulaştırdı

İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı işyerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne gitti.

HEM KENDİSİ HEM ANNESİ POZİTİF ÇIKTI



Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., işyerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi. İstanbul'a dönen G.Y., evinde kendisini izole etti. Test sonucu pozitif çıkan anne A.Y. de evinde izole edildi.

6 KİŞİ KARANTİNADA



İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı. G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı. Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği belirtildi.

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