İstanbul'da panelvan otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Beylikdüzü'nde panelvan otomobilin üzerine devrildi.

Kaza, Yakuplu Mahallesi Olimpiyat Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Etkili olan yağış nedeni ile kayganlaşan yolda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kargo taşıyan panelvana çarptı.

Çarpanın etkisi ile panelvan seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kazada minibüs içerisinde bulunan kargo şirketi çalışanlarından biri yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.