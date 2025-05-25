İstanbul'da polise bıçaklı saldırı girişimi: Şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. çevreye zarar verdi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize polis ekipleri, B.K'yi sakinleştirmeye çalıştı.



Ekiplere bıçakla saldırı girişiminde bulunan B.K., ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.