İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de bir rezidansta zorla tutulan Endonezyalı 26 kadın, pencereden beyaz mendil sallayınca fark edilip polis ekiplerince kurtarıldı. Kadınları pasaportlarına el koyarak rehin tutan Irak ve İran uyruklu 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı

Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 dolara çalışmak üzere ülkelerinden yola çıkan Endonezyalı 26 kadın, transit geçiş için geldikleri 'da yabancı uyruklu 3 kişi tarafından zorla alıkonuldu.

İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı - 1

BEYAZ MENDİL SALLAYIP YARDIM İSTEDİLER

Bahçelievler'de bir rezidansta 2 ay boyunca tutulan kadınlar, pencereden ''İmdat'' diye bağırıp beyaz mendil sallayınca polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı - 2

Kadınların cep telefonları ve pasaportlarına el koyup zorla tutan İran ve Irak uyruklu 3 kişiden ikisi tutuklandı. Bir kişi ise serbest bırakıldı.

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