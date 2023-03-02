İstanbul'da rezidansta zorla tutulan 26 kadın kurtarıldı

Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 dolara çalışmak üzere ülkelerinden yola çıkan Endonezyalı 26 kadın, transit geçiş için geldikleri İstanbul'da yabancı uyruklu 3 kişi tarafından zorla alıkonuldu.



BEYAZ MENDİL SALLAYIP YARDIM İSTEDİLER



Bahçelievler'de bir rezidansta 2 ay boyunca tutulan kadınlar, pencereden ''İmdat'' diye bağırıp beyaz mendil sallayınca polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Kadınların cep telefonları ve pasaportlarına el koyup zorla tutan İran ve Irak uyruklu 3 kişiden ikisi tutuklandı. Bir kişi ise serbest bırakıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin