İstanbul'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.