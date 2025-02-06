İstanbul’da siteye yasa dışı bahis baskını: Yasa dışı bahis çetesi siteyi üsse çevirmiş!
İstanbul polisi Zeytinburnu ilçesindeki bir sitede iki daireye yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Özel Harekat Timleri’nin destek verdiği operasyonda, yasa dışı bahisçilerin “finans evi” olarak kullandığı dairelerde 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da polis bir siteye yasa dışı bahis baskını düzenledi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir evi takibe aldı.
Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve “finans evi” olarak kullanıldığı belirlendi.
Tespit edilen eve savcılık talimatıyla 3 Ocak günü Özel Harekat Timleri’nin de katılımıyla baskın düzenlendi.
Ev ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
AYNI SİTEDE İKİNCİ EV OLDUĞU BELİRLENDİ
Yürütülen saha çalışmalarında ikamet adresinin bulunduğu aynı site içerisindeki farklı bir blokta da aynı suçun işlendiğini belirleyen siber polisi, adrese yönelik ikinci bir operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışmakla suçlanan iki şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda ise 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Aynı site içinde yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı ve emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.
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