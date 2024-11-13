İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
İstanbul'da mesai saati çıkışında yoğun trafik yaşanıyor. Mega kentte etkisini gösteren bölgesel yağışla birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda durma notkasına geldi.
Avrupa'dan Anadolu Yakasına geçişte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Yoğunluk Anadolu Yakasında TEM Otoyolu'nda Gebze istikametine kadar sürüyor. Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu, Bakırköy-Aksaray arası yoğun.
Anadolu Yakası'nda E-5 Kadıköy'den Kartal sapagına kadar yoğun. Avrupa Yakası'na geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Yoğunluk Avrupa Yakası'na geçildikten sonra Kağıthane'ye kadar sürüyor.
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