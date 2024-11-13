İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Avrupa'dan Anadolu Yakasına geçişte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Yoğunluk Anadolu Yakasında TEM Otoyolu'nda Gebze istikametine kadar sürüyor. Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu, Bakırköy-Aksaray arası yoğun.



Anadolu Yakası'nda E-5 Kadıköy'den Kartal sapagına kadar yoğun. Avrupa Yakası'na geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Yoğunluk Avrupa Yakası'na geçildikten sonra Kağıthane'ye kadar sürüyor.



