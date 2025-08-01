İstanbul'da üç ilçede denize girmek yasaklandı: İşte denize giriş yasağı olan tarihler

İstanbul'daki üç farklı ilçede denize girmek yasaklandı. Yasak; Sarıyer, Beykoz ve Şile kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

İstanbul'da üç ilçede denize girmek yasaklandı: İşte denize giriş yasağı olan tarihler

İstanbul'un üç ilçesinde denize girme yasağı duyuruldu.

Kaymakamlıklarca yapılan açıklamalarda aşırı dalga nedeniyle tüm kıyı şeridinde denize girmenin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada oluşabilecek risklere dikkat çekildi.

Sarıyer ve Beykoz'daki tüm alanlarda 3 Ağustos'a kadar denize girmenin yasak olduğu bildirildi. Şile'de ise sadece bugün denize girmek yasaklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...