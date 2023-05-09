İstanbul'da yasa dışı para transferi yapan "bakkal"a baskın

Polis, söz konusu iş yerinin 'Havala' olarak faaliyet gösterdiğini, yasadışı para transferinin gerçekleştirildiğini ve göçmen kaçakçılığının organize ettiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, içeridekilere suçüstü yakaladı. Operasyonda Afganistan uyruklu iş yeri yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T. ve araç şoförü S.B. gözaltına aldı.



KAÇMAK İSTEDİLER



Ekiplerin içerideki çalışmaları devam ederken içeri giren bir kişi polisi görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kaçan şüpheli O.M.'de yakalandı. O.M.'nin üzerinden yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelinin bakkalda "Havala kuryesi" olarak çalıştığı öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda göçmenler için alındığı değerlendirilen 4 uyku tulumu, bir pasaport, 99 bin 205 lira, bin 5 avro, 72 dolar para ve ziynet eşyası ile para sayma makinesi ele geçirildi. Ayrıca havala sisteminde paraların teslimi sırasında kullanılan şifrelerin yazıldığı çok sayıda not kâğıdı, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına dair ajanda ve kitapçıklar da bulundu.



4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Operasyon kapsamında yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, kaçak işyerinin yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T., minibüs şoförü S.B. ve havale kuryesi O.M. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Dört şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı..