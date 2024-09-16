İstanbul'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu.

Olay, Ambarlı Mahallesi Nadas Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



Binanın yakınında marketi bulunan Aydın Baltacı, Lebban Demirci'nin bir kız kardeşi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sepeti indirir sigara, ekmek alırdı. Üç-dört gündür görünmüyordu" dedi.