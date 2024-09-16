İstanbul'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Avcılar'da tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 73 yaşındakiLebban Demirci'nin evinde ölü bulundu.

İstanbul'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Ambarlı Mahallesi Nadas Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu.

İstanbul'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - 1

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binanın yakınında marketi bulunan Aydın Baltacı, Lebban Demirci'nin bir kız kardeşi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sepeti indirir sigara, ekmek alırdı. Üç-dört gündür görünmüyordu" dedi.

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