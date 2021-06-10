İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması: 411 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 411 şüpheli yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 636 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 594 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.



Denetimlerde 125 bin 20 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 411 kişi ile yoklama kaçağı 164 kişi yakalandı.



Uygulamada yapılan aramalarda 57 ruhsatsız tabanca ile 221 mermi, 6 kilo 949 gram uyuşturucu madde, 2 bin 662 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.



Uygulamada, 165 umuma açık yer denetlenirken 5 iş yeri ile 29 kişiye idari işlem yapıldı, 17 bin 776 lira ceza kesildi.



Denetimlerde 22 bin 141 araç ve 323 motosiklet kontrol edilirken, 742 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 4 araç trafikten men edildi, 109 bin 36 lira ceza uygulandı.