İstanbul Fatih'te büyük panik

İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mumhane Caddesi'nde park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine yanıcı madde atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı.



Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Öte yandan bu sırada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Bazı mahalle sakinleri de kendi imkanları ile araçları söndürmek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başlarken, öğle saatlerine doğru 2 şüphelinin yakalandığı bilgisi geldi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



Görüntülerden, maskeli ve yüzleri kapalı 4 kişinin araçları kundakladığı belirlendi.



Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Barış K. ve Ramazan A. Balat sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalandı.



Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Olaya karışan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.





