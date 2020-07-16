İstanbul Havalimanı'nda bin 500 yolcuya corona virüs testi

İstanbul Havalimanı'nda yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar bin 500 yolcuya hizmet verildi. Yurt dışından gelen ve dış hatta giden yolcuların test yaptırdığı merkez, temmuz ayı başından beri hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 15:44 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 15:46

İstanbul Havalimanı'nda bin 500 yolcuya corona virüs testi

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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve dış hatta giden yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları için, dış hatlar terminalindeki iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, temmuz ayı başında çalışmalarına başladı.

COVID-19 TESTİ YAPTIRANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ GURBETÇİLER

Bugüne kadar PCR testi yaptıran yaklaşık bin 500 yolcunun büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlardan oluştuğu öğrenildi. 

Merkezde, yolcuların boğaz ve burunlarından alınan sürüntüler, laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılıyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşları iptal edilerek, tedavi için belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

SONUÇLAR E-POSTAYLA VEYA ÇIKTI OLARAK ALINIYOR

Yolculara, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden sonuçlar gönderiliyor ya da isteğe göre çıktı olarak da alınabiliyor.

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