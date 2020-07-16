İstanbul Havalimanı'nda bin 500 yolcuya corona virüs testi

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve dış hatta giden yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları için, dış hatlar terminalindeki iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, temmuz ayı başında çalışmalarına başladı.

COVID-19 TESTİ YAPTIRANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ GURBETÇİLER



Bugüne kadar PCR testi yaptıran yaklaşık bin 500 yolcunun büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlardan oluştuğu öğrenildi.



Merkezde, yolcuların boğaz ve burunlarından alınan sürüntüler, laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılıyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşları iptal edilerek, tedavi için belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

SONUÇLAR E-POSTAYLA VEYA ÇIKTI OLARAK ALINIYOR



Yolculara, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden sonuçlar gönderiliyor ya da isteğe göre çıktı olarak da alınabiliyor.

VİDEO: THY'NİN TEMMUZ AYI UÇUŞ PLANI