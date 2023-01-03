İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır?

İstanbul’da otobüs, metrobüs, metro, tramvay’da geçerli toplu taşıma kartı İstanbulkart’ın yıllık güncelleme işleminin yapılması gerekiyor.

AKBİL VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart vizeleme işleminin Biletmatik'lerden kolayca yapılabiliyor. İstanbulkart okutulduğunda ekranda çıkan vizeleme onay butonuna basarak vizeleme işlemi adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.



kinci bir seçenek olarak vizeleme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması ya da istanbulkart.istanbul internet adresinden yapılabiliyor.







BİLETMATİK'TEN VİZELEME NASIL YAPILIR?



Ücretsiz Kartlar İçin;



Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirin ve yeni bir uyarı gelene kadar bekletin.

İndirimli Kartlar için;



- İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 13TL bakiye bulunması gerekmetedir.



- Biletmatik ekranında "güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.



- Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.