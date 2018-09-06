İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle havaların ısınmasıyla artan pet şişe kullanımından hareket ederek pet şişelerin sokağa atılıp çevreyi kirletmesini önlemek için önemli bir çevreci uygulmayı hizmete sokmaya hazırlanıyor.
Bu çevreci hareket ile artık pet şişeyi otomata atıldığında İstanbulkart'a yükleme yapabilecek.
Proje, belediyenin iştiraklerinden biri olan İSBAK tarafından hazırlanıyor.
Öte yandan, İstanbul'da günde 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıkların 6 bin tonu büyükşehir belediyesinin çöp toplama merkezlerinde geri dönüştürülerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.
Projede kullanılacak otomatlar ise İBB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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