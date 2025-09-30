İstanbullu balıkçılar günlük hasılatı Gazze'ye bağışladı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle hareketlenen Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan çok sayıda balıkçı, bu kez Gazze için mesai yaptı.



İstanbul Valisi Davut Gül ile TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da katılımıyla gerçekleşen törenle esnaf, tutulan balıkların satışını gerçekleştirdi.



Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu meselenin sadece ekonomik imkanlarla değil safları belirlemek, birlikte hareket etmek, mazlumların yanında zalimin karşısında olmak ve bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak bu işi birlikte yapmanın kıymetli olduğunu söyledi.



Geçen hafta da Esenler Belediyesince 15 bin 700 esnafın katılımıyla bir günlük kazancın Gazzeliler için toplandığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:



"Dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bu başka bir şey. Dünya tarihi birçok zalimlik görmüştür ama böyle bir zalimlik herhalde çok sayılıdır, belki bu kadar şiddetlisini görmemiştir. Hepiniz şahitlik ediyoruz. Allah bu zalimliği yapan katillerin helak olduğunu da bize göstersin. Millet olarak da karınca kararınca 7'den 70'e bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bunu yapmaya gayret ediyoruz."



Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, balık halini gezerek esnafla bir süre sohbet etti.



Bağış kampanyası kapsamında toplanan yardımlar ise Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderilecek.