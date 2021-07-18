İstanbullu yandı, hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı

İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı boyuta ulaştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi.

Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.



Evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı. Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk" dedi.

Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı.

İşyeri sahibi Atınç Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu.

Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

Öte yandan İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için sahile akın etti.

Bayram tatili ve sıcakların etkisiyle İstanbul sokakları nispeten boş görünürken, vatandaşların serinlemek için akın etmesiyle birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı.

Sıcaklardan bunalan bazıları özellikle Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimileri kendilerini serin sulara atarak rahatlamaya çalışırken, kimisi de adeta sahildeymişçesine beton üzerine yatarak güneşlenmeye çalıştı.

Fırsat buldukça serinlemek için Arnavutköy'e geldiğini belirten Doğukan Karafazlı "Bugün biraz daha iyi ama dün daha çok sıcaklık vardı. Nem oranı da yüzde 90 civarındaydı. Bugün de sıcak olmasıyla beraber fırsatı bulup denize geldik. Eğleniyoruz burada, siz de görüyorsunuz ne kadar eğlendiğimizi. Haftada 3-4 kez buraya geliyoruz. Eğleniyoruz kendimizce, su da güzel" dedi.



Çocuklarıyla birlikte denize giren Şevket Şerbetçi ise "Tatile gidemediğimiz için çocukları buraya getirip eğlendiriyorum. Bu da bizim tatilimiz. Havalar sıcak, buraya gelip serinliyoruz. Hafta sonu geliyoruz, rahatlıyoruz burada. Başka bir yere gidemiyoruz, burası bizim tatil yerimiz" diye konuştu.