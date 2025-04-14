İstanbullu yeni haftaya trafikte başladı: Araçlar adım adım ilerledi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu Edirne yönünde Kartal ve Acıbadem arasında yoğunluk yaşanırken, ters yönde ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik Maltepe'ye kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Çamlıca gişelerinden Ataşehir ayrımına kadar araçlar güçlükle seyrederken, Edirne yönünde de Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik Uzunçayır'dan başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kozyatağı'ndan itibaren yavaş seyrediyor.