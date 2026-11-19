DENİZ ULAŞIMINA LODOS ETKİSİ

Lodos nedeniyle bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın seferlerinde iptaller yaşandı.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugünkü saat 07.00 seferi yapılamadı.

Ayrıca; 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İşte iptal edilen seferler:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Rumeli Kavağı -Eminönü ring hattının Emirgan iskelesi uğraması

Adalar-Beşiktaş

05:45 Büyükada-Kabataş seferi

06:10 Kadıköy-Karaköy seferi

06:45 Büyükada--Heybeliada-Bostancı seferi

06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı seferi

07:05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş seferi

06:40 Üsküdar-Eminönü

07:00 Eminönü-Üsküdar seferi

07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi

07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi

08:00 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferi

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.