İstanbullular bu saatlere dikkat, lodos fırtınasının daha da kuvvetlisi geliyor
19.11.2026 08:51
Son Güncelleme: 19.11.2026 08:52
Kuvvetli lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Yurt genelinde lodos etkisini artırıyor. İstanbul dahil 32 il için sarı kod verilirken bu gece ve yarın öğle saatlerinde lodosun şiddetini artırıp hızının 85 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, gece de etkisini sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamı da kapsayan uyarı yapılmıştı.
Gün içinde 85 kilometreleri bulan lodos gece saatlerinde de 60 kilometre hızlara ulaştı. Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle denizde metrelerce dalgalar oluştu.
Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalarla ıslandı.
MARMARA İÇİN ART ARDA UYARILAR
Yurt genelinde etkili olan lodos ise sıcaklıkları yükseltti.
MGM'den edinilen bilgiye göre, Marmara'da hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak ancak yerel olarak hafif yağış da görülecek. Gündüz hızını azaltacak olan lodos, gece saatlerinde fırtına şeklinde esecek. Cuma akşamı ise kuvvetli rüzgar hafifleyecek. Bölgede ise sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyredecek.
75 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI
AKOM da kuvvetli lodosa ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sistemlerinin etkisinin sürdüğü bildiren açıklamada dün lodosun 75 kilometre hıza ulaşıldığını duyurdu.
Dünkü yağışlı havanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
GECE SAATLERİNE DİKKAT
Cuma günü 03.00'ten itibaren de rüzgarın kısa süreli hamlelerle saatte 60-85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
ETKİSİNİ ARTIRACAK
İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Genel Müdürlük tarafından harita yayımlandı.
MGM 32 il için de sarı kod verdi.
Sarı kod verilen iller ise şöyle:
“Amasya, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Karabük, Yalova ve Osmaniye”
DİĞER BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
İç Anadolu'da ise yerel yağmur var. Sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak.
Ege Bölgesi'nde de lodos gündüz sert, gece ise kuvvetli esecek.
Akdeniz'de Adana bölümünde 3 gün daha sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 20 derecenin üzerinde.
Karadeniz'de de lodos kuvvetli esiyor. Kastamonu, Sinop ve akşam Doğu Karadeniz'de yağmurun etkisini artırması bekleniyor.
Doğu Anadolu geneli ile Diyarbakır çevresinde de yağışlar kuvvetli. 2 bin metredeki noktalara ise kar yağacak.
Kuvvetli lodos deniz ulaşımını da etkiledi.
DENİZ ULAŞIMINA LODOS ETKİSİ
Lodos nedeniyle bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın seferlerinde iptaller yaşandı.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugünkü saat 07.00 seferi yapılamadı.
Ayrıca; 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER VAR
Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İşte iptal edilen seferler:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Büyükada-Sedef Adası
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Rumeli Kavağı -Eminönü ring hattının Emirgan iskelesi uğraması
Adalar-Beşiktaş
05:45 Büyükada-Kabataş seferi
06:10 Kadıköy-Karaköy seferi
06:45 Büyükada--Heybeliada-Bostancı seferi
06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı seferi
07:05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş seferi
06:40 Üsküdar-Eminönü
07:00 Eminönü-Üsküdar seferi
07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi
07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi
08:00 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferi
Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.