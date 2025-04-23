İstanbullular depremin ardından yollara düştü
İstanbul’da art arda meydana gelen depremlerin ardından ve 2 gün okulların tatil edilmesiyle birlikte İstanbullular şehir dışına çıkmak için yollara düştü.
İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar yaşanmaya devam etti.
İstanbul’da okulların 2 gün tatil edildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığının çalışmalarına destek verme açısından bu kararı verdikleri açıkladı.
Akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul çıkışında, araç yoğunluğu oluştu. Trafik akışının yavaşladığı bölgeden kaydedilen görüntülerde çok sayıda aracın kentten ayrıldığı görüldü.
Aynı şekilde İstanbul'dan Tekirdağ yönüne doğru da yoğunluk yaşanırken, 34 plakalı araçların oluşturduğu trafik dikkat çekti.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı.
Trafik ekipleri olası sıkışmaların önüne geçmek için yönlendirme ve kontrol çalışmaları yaptı. Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yol boyunca dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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