İstanbullular depremin ardından yollara düştü

İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Ardından peş peşe gelen artçı sarsıntılar yaşanmaya devam etti.

Aynı şekilde İstanbul'dan Tekirdağ yönüne doğru da yoğunluk yaşanırken, 34 plakalı araçların oluşturduğu trafik dikkat çekti.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı.



Trafik ekipleri olası sıkışmaların önüne geçmek için yönlendirme ve kontrol çalışmaları yaptı. Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yol boyunca dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

