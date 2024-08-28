İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve tören geçişi nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yollar trafiğe kapatılacak

Valiliği, Kutlama Töreni ve Tören Geçişi porgramının cuma günü Vatan Caddesi’nde yapılacağını belirterek saat 06.00’dan, program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İşte trafiğe kapatılacak yollar;

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,
• D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri
• Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
• Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
• Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım
• Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım
• Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçin’den) Vatan Caddesi’ne Katılım

Alternatif güzargahlar;

• Turgut Özal Millet Caddesi
• Fevzipaşa Caddesi
• Atatürk Bulvarı
• D 100 Karayolu
• O-3 Hal Yolu

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