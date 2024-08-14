İstanbullular dikkat! 45 günlük yol çalışması başlıyor: İki şeride düşecek

İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı. İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda 45 gün sürmesi planlanan çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

İstanbullular dikkat! 45 günlük yol çalışması başlıyor: İki şeride düşecek

Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden () yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

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