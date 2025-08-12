İstanbullular dikkat! 5 ilçede yüzme yasağı

İstanbul'un 5 ilçesinde denize girmek yasaklandı



Beykoz genelinde, 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

Sarıyer'in ise Kısırkaya plajında 15 Ağustos Cuma gününe kadar yasakların süreceği bildirildi.

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan'da yasak 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam ediyor.

YÜKSEK DALGA BOYUNA DİKKAT!

Karar, yüksek dalga boyundan dolayı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için alındı.