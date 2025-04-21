İstanbullular dikkat! Ankara yönü 12 saat trafiğe kapanacak
İstanbul Tuzla'da köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat boyunca trafiğe kapalı kalacak.
Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile yanyol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 karayolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.
ANKARA YÖNÜ 12 SAAT KAPALI KALACAK
Çalışma kapsamında Ankara yönünde D-100 karayolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.
Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.
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