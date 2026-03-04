İstanbullular dikkat. Bazı vapur seferleri iptal edildi

Megakentteki bazı vapur seferlerine sis engeli…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." bilgisi verildi.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.