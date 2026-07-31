İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün kapalı
31.07.2026 08:42
Son Güncelleme: 31.07.2026 12:08
Emniyet Genel Müdürlüğü, alternatif yolları açıkladı. Foto: (Arşiv)
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de ilçede kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
Saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar şu şekilde:
- Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yanyol katılımı,
- TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti,
- TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler,
- Metin Oktay Caddesi (her iki istikamet),
- Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yanyol katılımı.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Emniyet, kapalı yollara ilişkin alternatif yolları da duyurdu Alternatif yollar ise şöyle:
- TEM Kuzey Yol,
- Büyükdere Caddesi,
- Azerbaycan Caddesi,
- Kemerburgaz Caddesi,
- Cendere Caddesi,
- Selçuklu Caddesi,
- Anadolu Caddesi,
- Gün Işığı Sokak.