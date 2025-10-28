İstanbullular dikkat! Bu yollar yarın sabah 05.45'te trafiğe kapanacak

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında.

Cumhuriyet'in ilanı yarın yurt genelinde coşkuyla kutlanacak.

İstanbul'daki kutlamaların merkezi bu yıl da Vatan Caddesi olacak.

Bayram kutlamaları saat 10.30'da başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle yarın megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre yarın saat 05.45 itibariyla trafiğe kapanacak yollar ve alternatifleri şöyle:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Oğuzhan Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Sofular Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Halıcılar Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Akdeniz Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Akşemsettin Caddesi - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Keçeci Meydan Sokak - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,



- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,



- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,



- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,



- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı.



Trafiğe kapatılacak yollara alternatif olarak açıklanan yollar ise şöyle:



- Turgut Özal Millet Caddesi,



- Fevzipaşa Caddesi,



- Atatürk Bulvarı,



- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu.