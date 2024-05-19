İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beşiktaş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yolların saat 17.30-19.00 arası trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi trafiğe kapatılacak.

Sürücüler Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

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