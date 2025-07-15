İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı... İşte alternatif güzergahlar

Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılı.



İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı kapsamında nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı." ifadelerine yer verildi.

