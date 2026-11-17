Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı geldi. Marmara ve Kuzey Ege'de metrekareye 50 kilograma kadar yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.



AKOM'dan yapılan açıklamada da, bugün İstanbul'da sıcaklığın 11 dereceye kadar düşeceği, yarından itibaren 3 gün lodosun etkili olacağı belirtildi.



Rüzgarın yarından itibaren şiddetini artıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına ve kısa süreli aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/sa) eseceği öngörülüyor.



Açıklamada, “Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan lodos fırtınası nedeniyle sıcaklıkların bugünden itinaren artarak 19-22 derece aralığında bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor.” denildi.