İstanbullular dikkat. Bugün kuvvetli yağış yarın fırtına var. Sabah saatlerine dikkat
17.11.2026 05:14
Ülkede bu hafta da rüzgar lodos yönünden eseceğinden sıcaklıklar hafta ortasında daha yüksek olacak.
Türkiye'nin batısında gök gürültülü sağanak, güneyinde sel ve hortum tehlikesi, doğusunda ise kar bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlar nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı geldi. Marmara ve Kuzey Ege'de metrekareye 50 kilograma kadar yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.
AKOM'dan yapılan açıklamada da, bugün İstanbul'da sıcaklığın 11 dereceye kadar düşeceği, yarından itibaren 3 gün lodosun etkili olacağı belirtildi.
Rüzgarın yarından itibaren şiddetini artıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına ve kısa süreli aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/sa) eseceği öngörülüyor.
Açıklamada, “Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan lodos fırtınası nedeniyle sıcaklıkların bugünden itinaren artarak 19-22 derece aralığında bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor.” denildi.
Marmara ve Ege'de İstanbul dahil kuvvetli yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
LODOS ÜÇ GÜN ETKİLİ OLACAK
Yarın rüzgar yeniden şiddetlenecek. Özellikle İstanbul ve Ege kıyılarında kuvvetli lodos bekleniyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, açık alanlarda uçabilecek cisimlere karşı tedbirli olmak gerektiği uyarısında bulundu.
Çalışkan, “Çarşamba, Perşembe, Cuma yine lodosun etkisinde kalacağız. Geçen haftaya göre 10 km hızında düşüş var ama yine hamleleri 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Yine iç sıkıntısı veren, baş ağrısı, halsizlik yaratan bir havaya neden olacak. Çünkü kan dolaşımını hızlandırıyor. Yollarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yaya halindeyseniz dikkatli yürümek gerekiyor.” dedi.
Çalışkan, yağışlı havanın etkisiyle bugün Hatay, İskenderun arasında hortum oluşma riski olduğunu söyledi.
Meteoroloji tarafından 13 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojinin paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtiliyor.