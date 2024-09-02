İstanbullular dikkat! Bu mahallelerde oturanlara 15 saat su verilmeyecek

İstanbul Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar sürüyor. Çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbullular dikkat! Bu mahallelerde oturanlara 15 saat su verilmeyecek

Bakırköy'deki 5 mahalleye 15 saat su verilemeyecek.

Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.

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