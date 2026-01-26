İstanbullular dikkat, çalışma tamamlandı. Sultanbeyli metrosu açıldı mı?

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı seferleri yeniden başladı.

İstanbul’da hafta sonu uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, bugün sabah saatlerinde yeniden hizmete açıldı.

Metro İstanbul tarafından daha önce planlandığı duyurulan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde ulaşım normale döndü.

ÇALIŞMALAR HAFTA SONU TAMAMLANDI

Hattın, Samandıra sonrası etabına birleştirilmesi için 23 Ocak Cuma gecesi kapatılan metro hattı, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri kapalı kaldı. Bu sürede haftalık "Gece Metrosu" uygulamasına da ara verildi, hat güzergahında ek İETT seferleri düzenlendi.

Metro İstanbul'un resmi duyurusuna uygun olarak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla ilk seferler başlatıldı. M5 hattı, haftanın ilk iş gününde Üsküdar ve Samandıra istasyonları arasında standart sefer sıklığıyla hizmet vermeye devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DAN SULTANBEYLİ'YE 50 DAKİKA

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının devreye girmesiyle birlikte, M5 hattı artık Üsküdar'dan başlayıp Sultanbeyli'ye kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım ağı sunuyor. Bu sayede, daha önce 2,5 saati bulan iki ilçe arasındaki yolculuk süresi, modern metro konforuyla sadece 50 dakikaya düşerek, günlük hayatı ve işe gidiş gelişleri kökten değiştirecek bir kolaylık sunuyor.