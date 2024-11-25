İstanbullular dikkat! Çok sayıda metro istasyonu öğlen ulaşıma kapanacak

Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapanacak metro istasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı belirtildi.



T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.



TOPLANMA ÇAĞRILARI

Valilik açıklamasında, bazı platformların, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü"nde İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığına yer verdi.



Organizasyonlar için, Yenikapı etkinlik alanı ve Maltepe sahildahil 40 alan belirlendiği ifade edildi.



Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirmeye başladı.