İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü kutlanıyor.



İstanbul Valiliği, program kapsamında cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitine kadar kapatılacak yolları açıkladı.



İşte cumartesi günü kapatılacak yollar:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)



Girişleri



- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes



Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri



- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri



- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar



- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım



- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım



- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım



ALTERNATİF YOLLAR



- Turgut Özal Millet Caddesi



- Fevzipaşa Caddesi



- Atatürk Bulvarı



- D 100 Karayolu



- O-3 Hal Yolu