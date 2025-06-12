İstanbullular dikkat! Hava kararacak, yağmur etkili olacak

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İstanbul'da güneşi hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıracak. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Megakent İstanbul'da pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerileyecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. HAFTA SONU YAĞMUR GELİYOR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Son değerlendirmelere göre, yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini aktaran Tekin, batı kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

KARADENİZ'DE YAĞIŞLARA DİKKAT Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların görüleceğini söyledi. Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yine sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar olacak." dedi. Tekin, pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışların beklendiğini belirterek, şöyle devam etti: "Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." Yarın ve cumartesi Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiğini dile getiren Tekin, özellikle hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların olabileceğini bildirdi.

İstanbul'da pazar günü yağmur bekleniyor