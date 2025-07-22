İstanbullular dikkat! İki metro durağı kapatıldı

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapatıldı.

İstanbullular dikkat! İki metro durağı kapatıldı

'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapandı.

Karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılıyor.

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