İstanbullular dikkat! İki metro durağı kapatıldı
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapatıldı.
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapandı.
Karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.
Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılıyor.
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