İstanbullular dikkat! İki metro durağı kapatıldı

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapandı.

Karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılıyor.