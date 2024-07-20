İstanbullular dikkat! Metro hattında 5 Ağustos’a kadar sürecek çalışma bugün başlıyor

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos’a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.



Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.



Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos’a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.