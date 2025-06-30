İstanbullular dikkat! Metroda arıza: Seferler aktarmalı yapılıyor
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.
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Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza yaşandı.
Arıza nedeniyle hattaki seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor.
Arızaya ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.
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