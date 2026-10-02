İstanbullular dikkat: Sahil yolu pazar günü kapanacak

İstanbul 'da 4 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle sahil yolunda bir bölüm trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre; Sahil Yolu'nda Yenikapı ile Sarayburnu arasında araç trafiğine kapatılacak.

Sabah 06.00'da başlayacak uygulamanın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Bu süre içinde trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak. Parkurun tamamlanmasıyla yol yeniden trafiğe açılacak.