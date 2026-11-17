HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Geçen hafta saatte hızı 90 kilometre hıza çıkan lodos , yarın İstanbul ve Bursa'da 60 kilometre hızla esecek.

İç Anadolu'da da çok sert esen lodosla beraber sıcaklık artıyor.

Ege'de ise lodos kuvvetli esiyor ve rüzgarın hamleleri ara ara 50 kilometre hıza ulaşacak. Bölgede yağmur geçişleri de görülecek.

Akdeniz'de Adana bölümünde gün içinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcak ise bölge genelinde 18-20 derece civarında.

Karadeniz'in batısında ise yarın öğleden sonra sağanak yağış var. Lodos sert esecek ancak güneşli bir hava hakim olacak.

Doğuda ise Gaziantep, Malatya, Diyarbakır arasında kısa süre görülecek yağışi perşembe günü kuvvetlenecek. Ayrıca yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.