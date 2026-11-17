İstanbullular dikkat, sarı kod verildi fırtına geri dönüyor
17.11.2026 15:24
Geçen hafta İstanbul ve birçok şehirde kuvvetli lodos etkili oldu.
Yurdun batı bölgesinde hafta sonuna kadar şiddetli lodos etkili olacak. Yarın İstanbul için sarı kod verilirken lodosun hızının saatte 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
Geçen hafta yer yer saatteki hızı 90 kilometre hıza çıkan lodos yurdun batı bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Şiddetli lodos cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Bugün güneşli olan hava ise yarından itibaren yerini kuvvetli sağanağa bırakacak.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere 9 il için de sarı kodlu uyarı verdi.
Kuvvetli yağış konusunda uyarı verilen illerdeki vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Sarı kod verilen iller şöyle:
Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu yaklaşık 8 derece birden düşen hava sıcaklığı da yükseliyor. Yarın sarı kod verilen İstanbul'da sıcaklık 19 derece olacak.
Lodos sadece İstanbul'da da etkili olmayacak. Marmara Bölgesi'nin tamamını etkileyecek olan şiddetli lodoslar 3 gün boyunca sürecek.
MGM'nin son tahminlerine göre, yarın yurdun büyük bir çoğunluğunda kuvvetli sağanaklar etkili olacak.
HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK
Geçen hafta saatte hızı 90 kilometre hıza çıkan lodos, yarın İstanbul ve Bursa'da 60 kilometre hızla esecek.
İç Anadolu'da da çok sert esen lodosla beraber sıcaklık artıyor.
Ege'de ise lodos kuvvetli esiyor ve rüzgarın hamleleri ara ara 50 kilometre hıza ulaşacak. Bölgede yağmur geçişleri de görülecek.
Akdeniz'de Adana bölümünde gün içinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcak ise bölge genelinde 18-20 derece civarında.
Karadeniz'in batısında ise yarın öğleden sonra sağanak yağış var. Lodos sert esecek ancak güneşli bir hava hakim olacak.
Doğuda ise Gaziantep, Malatya, Diyarbakır arasında kısa süre görülecek yağışi perşembe günü kuvvetlenecek. Ayrıca yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.