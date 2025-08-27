İstanbullular dikkat! Şişhane metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı.

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.

Karar doğrultusunda Şişhane istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İŞTE KAPATILAN ÇIKIŞLAR

  • Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
  • Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
  • Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü

