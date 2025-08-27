İstanbullular dikkat! Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun kapatıldığını duyurdu.



Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.



Karar doğrultusunda Şişhane istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.



İŞTE KAPATILAN ÇIKIŞLAR

Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,

Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,

Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü