İstanbullular dikkat! Şişhane metro istasyonu kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı.
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun kapatıldığını duyurdu.
Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.
Karar doğrultusunda Şişhane istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
İŞTE KAPATILAN ÇIKIŞLAR
- Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,
- Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,
- Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü
