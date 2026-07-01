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İstanbullular dikkat! Üç saat boyunca kapalı kalacak

01.07.2026 16:05

İstanbullular dikkat! Üç saat boyunca kapalı kalacak
Anadolu Ajansı

Köprüdeki çalışma gece 01.30'da başlayacak.

NTV - Haber Merkezi
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İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle üç saat boyunca kapalı kalacak.

İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü'nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

 

Köprü bakım çalışması nedeniyle üç saat boyunca kapalı kalacak.

 

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan duyuruya göre bakım çalışması gece saat 01.30'da başlayacak.

 

Köprü saat 04.30'da çalışmanın tamamlanmasıyla yeniden açılacak.

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