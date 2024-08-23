İstanbullular dikkat: Vatan Caddesi trafiğe kapanacak

İstanbul’da hafta sonu 30 Ağustos Zafer Bayramı provası yapılacak. Provalar nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat: Vatan Caddesi trafiğe kapanacak

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Vatan Caddesi’nde düzenlenecek provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları pazar günü Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilecek.

Pazar günü 06.00’dan prova bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılırken alternatif güzergahlar da belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılırken, yine bulvara D-100 kuzey ve güney yön ve Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden, Keçeci Meydan Sokak’tan girişlere izin verilmeyecek. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan da Vatan Caddesi’ne giriş olmayacak.

​​​​​​​Ayrıca, Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri ile bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar akışına kapatılacak, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi’ne katılım sağlanamayacak.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 hal yolunu kullanabilecek.

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