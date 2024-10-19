İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

"Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" dolayısıyla, 20.10.2024 Pazar günü saat 06:00'dan program bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.



KAPANACAK YOLLAR (06:00-14:00 SAATLERİ ARASINDA):



Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi



ALTERNATİF YOLLAR



Kandilli İskele Caddesinden Rasathane İstikameti, Dereboyu Caddesinden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesinden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi, Göksu Otağtepe Caddesi



KAPANACAK YOLLAR (08:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)



Tem Güney Maslak Ayrım, Tem Güney Maslak Yanyol, Tem Güney Etiler Katılım, Tem Kuzey Kavacık Ayrımları



ALTERNATİF YOLLAR

Tem Güneyden Gelen Akım Maslak Yanyoldan Tem Kuzey ve Büyükdere Caddesi İstikametine Verilecek, Güney Etiler Katılıma Gelen Akım Etiler İçinden Büyükdere Caddesine Yönlendirilecek, Tem Kuzey Kavacık Ayrımlarına Gelen Akım Tem Kuzey Transitten Köprü İstikametine

Yönlendirilecek.



"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında, Fatih İlçesi Vatan Caddesi'nde, 20 Ekim 2024 prova günü ve 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:



KAPANACAK YOLLAR (06:00-PROGRAM BİTİMİ)

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır., 19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ProvaProgramı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.



ALTERNATİF YOLLAR



Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi